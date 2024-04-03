Состав Жироны оценивается в 247 млн евро. С сентября прошлого года состав "красно-белых" подорожал на 121 млн евро (96,5%), и это – пятый показатель по росту стоимости состава среди всех клубов мира. Об этом информирует Transfermarkt. Согласно источнику, Довбик и Цыганков входят в тройку самых дорогих игроков Жироны. Артём оценивается в 30 млн евро, Виктор - в 28 млн евро. Дороже украинцев только Савио (40 млн евро).

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Сообщается, что ещё большего прогресса сумели добиться Штутгарт, Байер, ПСВ и Брайтон. Леверкузенцы уверенной ходой приближаются к завоеванию чемпионского титула в Германии, а Штутгарт уверенно идёт на третьем месте, претендуя на возвращение в Лигу чемпионов.

ПСВ лидирует в Эредивизи с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя, а Брайтон под руководством Роберто Де Дзерби проводит один из самых успешных сезонов в истории клуба.

Самый ценный состав в мире по-прежнему принадлежит Манчестер Сити.

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