Английский полузащитник Манчестер Сити Коул Палмер может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Боруссия Дортмунд продолжает искать усиление на трансферном рынке этим летом – "шмели" проявляют интерес к полузащитнику Манчестер Сити Коулу Палмеру. Об этом пишет издание Sport1.

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По информации издания, Боруссия предложила за футболиста около 18 миллионов евро, но "горожане отказались продавать футболиста за такую сумму – манчестерский клуб оценивает англичанина более чем в 30 миллионов.

Стоит отметить, что Палмер забил в ворота лондонского Арсенала в матче за Суперкубок Англии, но подопечные Гвардиолы проиграли игру в серии 11-метровых ударов. Несколько дней назад Палмер отличился в матче Суперкубка УЕФА, сравняв счет в матче с Севилией.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одержав Севилью в серии пенальти.