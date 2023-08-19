Боруссія Дортмунд продовжує шукати підсилення на трансферному ринку цього літа – "джмелі" проявляють інтерес до півзахисника Манчестер Сіті Коула Палмера. Про це пише видання Sport1.

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За інформацією видання, Борусія запропонувала за футболіста близько 18 мільйонів євро, але "містяни відмовились продавати футболіста за таку суму – манчестерський клуб оцінює англійця у понад 30 мільйонів.

Варто зазначити, Палмер забив у ворота лондонського Арсенала в матчі за Суперкубок Англії, але підопічні Гвардіоли програли гру в серії 11-метрових ударів. Декілька днів тому Палмер відзначився у матчі Суперкубка УЄФА, зрівнявши рахунок у матчі з Севільєю.

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