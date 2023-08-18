Коул Палмер может сменить клубную прописку, но остаться в АПЛ.

Полузащитник Манчестер Сити Коул Палмер может сменить клубную прописку уже этим летом. Об этом пишет журналист Джек Гоан.

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По данным источника, Вест Хэм и Брайтон проявляют интерес к Палмеру - "горожане" не собираются отпускать 21-летнего англичанина в аренду и оценивают его более чем в 30 миллионов фунтов.

Интересно, что Брайтон сейчас возглавляет Роберто Де Дзерби, в свое время работавший с донецким Шахтером. А за Вест Хэм несколько лет назад выступал Андрей Ярмоленко, который сейчас играет за киевское Динамо.

Напомним, Коул является питомцем манчестерского клуба. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи в 41 матче за первую команду.

Стоит отметить, что Палмер забил в ворота лондонского Арсенала в матче за Суперкубок Англии, но подопечные Гвардиолы проиграли игру в серии 11-метровых ударов. Несколько дней назад Палмер отличился в матче Суперкубка УЕФА, сравнив счет в матче с Севилией.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одержав Севилью в серии пенальти.