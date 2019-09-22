Боруссия Д на выезде упустила викторию над Айнтрахтом, Боруссия М победила Фортуну: 5 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В воскресном матче 5-го тура Бундеслиги состоялось два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 5-й тур

Борусия М – Фортуна – 2:1

Голы: Тюрам, 74, 89 – Касим, 6

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд – 2:2

Голы: Силва, 44 – Витсель, 11, Санчо, 66, Дилейни, 88 (аг.)

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В Менхенгладбах на выездной поединок 5-го тура приехала Фортуна. Гости уже на 6-й минуте сумели неожиданно открыть счет. Касим выпрыгнул выше всех в штрафной и переправил мяч в ворота после передачи Гофмана. Во втором тайме хозяева сумели отыграться. На 74-й Ляйнер отдал классный пас вперед Маркусу Тюраму, тем самым отрезав всех защитников, а последний легко переиграл голкипера – 1:1. А в конце поединка хозяева и вовсе вырвали победу. И снова героем эпизода стал Тюрам! Несколько минут арбитр держал паузу из-за подозрений относительно положения вне игры, но в итоге засчитал гол и зафиксировал окончательный счет – 2:1.

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Айнтрахт принимал дортмундскую Боруссию. Обе команды не стали отсиживаться в обороне, а сразу же бросились в бой. Уже на 11-й минуте гости вышли вперед: Торган Азар выполнил пас на Акселя Витселя и тот пробил в нижний левый угол ворот. "Шмели" продолжали нагнетать, имели значительное преимущество во владении мячом, однако пропустили на предпоследней минуте первого тайма – Андре Силва после передачи Джибриля Соу попал в правую стойку и мяч рикошетом влетел в ворота.

Вторая половина встречи могла начаться с гола – Джейдон Санчо неплохо пробил в нижний левый угол ворот. Трапп вложил в этот сейв все свое вратарское мастерство и ликвидировал угрозу. Однако на 66-й минуте и она ему не помогла – Санчо после паса Витселя ударом с близкого расстояния переиграл кипера Айнтрахта. Обе команды неоднократно имели возможность изменить счет в матче, однако больше повезло Айнтрахту: Томас Дилэйни, пытаясь выбить мяч после прострельной передачи, срезал его в собственные ворота. До конца матча оставались считанные минуты и уже никто не сумел изменить ход поединка. Эта ничья принесла дортмундцам 10 очков и третье место в турнирной таблице, Айнтрахт с 7 пунктами – девятый.

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