Борусія Д на виїзді втратила перемогу над Айнтрахтом, Борусія М перемогла Фортуну: 5-й тур Бундесліги, матчі неділі

У недільному матчі 5-го туру Бундесліги відбулось два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 5-й тур

Борусія М – Фортуна – 2:1

Голи: Тюрам, 74, 89 – Касім, 6

Айнтрахт – Борусія Дортмунд – 2:2

Голи: Сілва, 44 – Вітсель, 11, Санчо, 66, Ділейні, 88 (аг.)

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До Менхенгладбаха на виїзний поєдинок 5-го туру завітала Фортуна. Гості уже на 6-й хвилині зуміли несподівано відкрити рахунок. Касім вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику й переправив м'яч у ворота після передачі Гофмана. У другому таймі господарі зуміли відігратись. На 74-й Ляйнер віддав класний пас наперед Маркусу Тюраму, тим самим відрізавши усіх захисників, а останній легко переграв голкіпера – 1:1. А наприкінці поєдинку господарі й геть вирвали перемогу. І знову героєм епізоду став Тюрам! Кілька хвилин арбітр тримав паузу через підозри щодо положення поза грою, але зрештою зарахував гол та зафіксував остаточний рахунок – 2:1.

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Айнтрахт приймав дортмундську Борусію. Обидві команди не стали відсиджуватись в обороні, а одразу ж кинулись у бій. Вже на 11-й хвилині гості вийшли вперед: Торган Азар виконав чудовий пас на Акселя Вітселя і той пробив у нижній лівий кут воріт. "Джмелі" продовжували нагнітати, мали значну перевагу у володінні м’ячем, однак пропустили на передостанній хвилині першого тайму – Андре Сілва після передачі Джібріля Соу поцілив у праву стійку і мяч рикошетом влетів у ворота.

Друга половина зустрічі могла розпочатись з гола – Джейдон Санчо непогано пробив у нижній лівий кут воріт. Кевін Трапп вклав у цей сейв усю свою воротарську майстерність і ліквідував загрозу. Однак на 66-й хвилині і вона йому не допомогла – Санчо після пасу Вітселя ударом з близької відстані переграв кіпера Айнтрахта. Обидві команди неодноразово мали можливість змінити рахунок у матчі, однак більше пощастило Айнтрахту: Томас Ділейні, намагаючись вибити м’яч після прострільної передачі, зрізав його у власні ворота. До кінця матчу залишались лічені хвилини і вже ніхто не зумів змінити хід поєдинку. Ця нічия принесла дортмундцям 10 очок і третє місце у турнірній таблиці, Айнтрахт з 7 пунктами – дев’ятий.

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