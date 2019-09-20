Шальке в родных стенах победил Майнц и вышел на вторую позицию в Бундеслиге

В рамках матча-открытия 5-го тура немецкой Бундеслиги Майнц потерпел выездное поражение от Шальке.

Матч проходил довольно ровно. В первом тайме команды создали не более трёх качественных моментов. Первый из них создал Кунде Малонг, который на 21-й минуте пробил с дистанции, но мяч разминулся с каркасом ворот. Наказание за расточительность хавбека Майнца пришло на 36-й, когда хавбек хозяев Сердар, обыгравшись в красивой комбинации с Арита, выстрелил в ближнюю девятку метров с шести – 1:0. Перед свистком на перерыв удвоить преимущество "кнаппен" мог Бругшталлер, но его удар с угла штрафной пролетел рядом с левой штангой.

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Во втором тайме моментов не стало больше. Первый действительно интересный эпизод возник аж на 71-й минуте у ворот Шальке – это Фернандес пробивал с дистанции, но получилось слишком высоко. Второй же завершился голом нападающего гостей Онисиво, который красивым ударом с разворота положил мяч в дальнюю девятку. Казалось, что Майнц заберёт ничью, но в концовке поединка разыгрался Харит: его удар на 86-й метров с 14-ти оказался неточным, но на 89-й марокканец с линии штрафной пробил точно в дальнюю шестерку – 2:1. Финальный свисток зафиксировал победу "кобальтовых".

Таким образом, Шальке набрал десять очков и вышел на вторую позицию в турнирной таблице, уступая РБ Лейпцигу по разнице мячей. Майнц, имея всего три зачётных балла, остался на шестнадцатой строчке.

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