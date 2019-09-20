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Шальке в родных стенах победил Майнц и вышел на вторую позицию в Бундеслиге

20 сентября 23:32 13 Читати українською
Шальке в родных стенах победил Майнц и вышел на вторую позицию в Бундеслиге
Шальке – Майнц – 2:1

В рамках матча-открытия 5-го тура немецкой Бундеслиги Майнц потерпел выездное поражение от Шальке.

36’ Суат Сердар
89’ Амин Харит
 
Карим Онисиво 75’
36’ Суат Сердар
75’ Карим Онисиво
89’ Амин Харит

Матч проходил довольно ровно. В первом тайме команды создали не более трёх качественных моментов. Первый из них создал Кунде Малонг, который на 21-й минуте пробил с дистанции, но мяч разминулся с каркасом ворот. Наказание за расточительность хавбека Майнца пришло на 36-й, когда хавбек хозяев Сердар, обыгравшись в красивой комбинации с Арита, выстрелил в ближнюю девятку метров с шести – 1:0. Перед свистком на перерыв удвоить преимущество "кнаппен" мог Бругшталлер, но его удар с угла штрафной пролетел рядом с левой штангой.

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Во втором тайме моментов не стало больше. Первый действительно интересный эпизод возник аж на 71-й минуте у ворот Шальке – это Фернандес пробивал с дистанции, но получилось слишком высоко. Второй же завершился голом нападающего гостей Онисиво, который красивым ударом с разворота положил мяч в дальнюю девятку. Казалось, что Майнц заберёт ничью, но в концовке поединка разыгрался Харит: его удар на 86-й метров с 14-ти оказался неточным, но на 89-й марокканец с линии штрафной пробил точно в дальнюю шестерку – 2:1. Финальный свисток зафиксировал победу "кобальтовых".

Таким образом, Шальке набрал десять очков и вышел на вторую позицию в турнирной таблице, уступая РБ Лейпцигу по разнице мячей. Майнц, имея всего три зачётных балла, остался на шестнадцатой строчке.

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