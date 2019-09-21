Бавария разбомбила Кельн, Байер победил Унион: 5-й тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках 5-го тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария легко розгромила Кёльн (4:0), Байер переиграл берлинский Унион (2:0), Герта дома удержала победу над Падерборном (2:1), а Фрайбург расписал ничью с Аугсбургом (1:1).

Чемпионат Германии, 5-й тур

Бавария – Кёльн – 4:0

Голы: Левандовски, 3, 48, Коутиньо, 62 (пен), Перишич, 73

Удаление: Эхизибу, 59

Байер – Унион – 2:0

Голы: Фолланд, 20 Аларио, 25

Удаление: Польтер, 66

Герта – Падерборн – 2:1

Голы: Дилросун, 10, Вольф, 53 – Золински, 54

Фрайбург – Аугсбург – 1:1

Голы: Хёлер, 23 – Нидерлехнер, 39

Вердер – РБ Лейпциг – начало в 19:30

Бавария в родных стенах не заметила сопротивление Кёльна, устроив "козлам" разгром. Уже на 3-й минуте Левандовски вошёл в штрафную после классной передачи от Киммиха и открыл счёт, а на старте второго тайма он же замкнул подачу Йозуа с углового – 2:0. Кроме того, в первом тайме Коутиньо прямым ударом со стандарта попал в левую штангу. На 60-й же минуте гости остались в меньшинстве и получили пенальти – это Эзихибу грубо сыграл в своей штрафной. Коутиньо с "точки" уверенно забил третий мяч. Бавария на этом не остановилась: на 65-й минуте Киммих с дальней дистанции попал в каркас ворот, а на 73-й Перишич точным ударом с угла штрафной пробил в дальний нижний угол – 4:0. Этот гол оказался последним во встрече, хотя несколько моментов имел и Кёльн.

Байер у себя дома довольно легко переиграл Унион. Уже на 20-й минуте леверкузенцы открыли счёт усилиями Фолланда, который нанёс два удара с линии штрафной: первый заблокировали, однако Кевин тотчас сыграл на добивании, попав точно в дальний нижний угол – 1:0. Через пять минут Аларио получил пас от Венделла и метров с 20-ти закрутил мяч под левую штангу – 2:0. В середине второго тайма интрига была окончательно убита удалением Польтера, который умудрился получить прямую красную карточку уже через пять минут после выхода на поле. Больше голов команды не забивали.

Герта на Олимпиаштадионе принимала другого новичка Бундеслиги – Падерборн. Матч неплохо давался берлинцам: так, уже на 10-й минуте Дилросун на дриблинге прошёл трех защитников и пробил с левого края штрафной под ближнюю штангу – 1:0. После перерыва же Джавайро добавил к голу ассист на Вольфа, который метров с восьми расстрелял пустой угол ворот гостей. Впрочем, уже через минуту Падерборн благодаря прострелу Дрегера с правого фланга и замыкания Золински сократил отставание в счёте. Зельке ответил забитым мячом на 75-й минуте, однако арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда у нападающего. Этот гол стал последним во встрече, так что Герта праздновала победу.

Наименее интересная встреча прошла в Фрайбурге, где местный одноимённый клуб принимал Аугсбург. Команды обменялись голами в первом тайме: на 23-й хозяева вышли вперёд после удара Хёлера с близкого расстояния под ближнюю штангу, а гости на 39-й отыгрались после красивой комбинации – её ударом из пределов штрафной в дальний угол завершил экс-хавбек Фрайбурга Нидерлехнер. Во втором тайме команды так не разжились голами, поэтому финальный свисток зафиксировал боевую ничью.