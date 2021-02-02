Боруссия Д ищет голкипера – в списке "шмелей" три кандидата из топ-клубов
23:37 - Читати українською
Тренерский штаб дортмундской Боруссии имеет претензии к своему вратарю Роману Бурки.
Боруссия Д внесла трех голкиперов в трансферный шорт-лист клуба, сообщает Bild.
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Среди потенциальных новичков немецкого гранда – Андре Онана (Аякс), Петер Ґулачи (РБ Лейпциг) и Одиссеас Влаходимос (Бенфика). Именно представитель Аякса является приоритетным вариантом для руководства клуба. По данным transfermarkt Онана оценивается в 36 млн евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Бурки провел 16 матчей, в которых пропустил 26 мячей.
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