Звезда Дортмунда Эрлинг Холанд, похоже, уже принял решение о своей дальнейшей карьере в Германии.

20-летний норвежец не желает покидать "черно-желтых", сообщает Goal со ссылкой на Kicker. Свое решение Эрлинг не изменит даже в случае вылета из Лиги чемпионов.

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Холанда долгое время сватали в разные европейские гранды – Реал, Барселону, Манчестер Сити и Челси. Правда, сам форвард пока не готов участвовать в очередном трансфере.

Напомним, звезда Боруссии Д перебрался в Германию год назад из австрийского Зальцбурга за 45 млн евро. В 37 матчах за "шмелей" Эрлинг Холанд наколотил 37 мячей и 6 раз ассистировал. Сегодня портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

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