Борусія Д шукає голкіпера – у списку "джмелів" три кандидати з топ-клубів
2 лютого 23:34 - Читать на русском
Тренерський штаб дортмундської Борусії має претензії до свого воротаря Романа Буркі.
Борусія Д внесла трьох голкіперів у трансферний шорт-лист клубу, повідомляє Bild.
Холанд визначився щодо майбутнього у Борусії Д – Реал, Барселона та інші гранди засумували
Серед потенційних новачків німецького гранда – Андре Онана (Аякс), Петер Ґулачі (РБ Лейпциг) та Одіссеас Влаходімос (Бенфіка). Саме представник Аякса є пріоритетним варіантом для керівництва клубу. За даними transfermarkt Онана оцінюється в 36 млн євро.
У нинішньому сезоні Бундесліги Буркі провів 16 матчів, в яких пропустив 26 м'ячів.
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