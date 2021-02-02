Тренерський штаб дортмундської Борусії має претензії до свого воротаря Романа Буркі.

Борусія Д внесла трьох голкіперів у трансферний шорт-лист клубу, повідомляє Bild.

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Серед потенційних новачків німецького гранда – Андре Онана (Аякс), Петер Ґулачі (РБ Лейпциг) та Одіссеас Влаходімос (Бенфіка). Саме представник Аякса є пріоритетним варіантом для керівництва клубу. За даними transfermarkt Онана оцінюється в 36 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги Буркі провів 16 матчів, в яких пропустив 26 м'ячів.

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