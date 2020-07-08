Боруссия Д готова продать Шюррле за смешную сумму – чемпион мира был приобретен за 30 миллионов евро

Дортмундская Боруссия в летнее трансферное окно попрощается с нападающим Андре Шюррле. Сезон 2019/20 он провел в московском Спартаке на правах аренды.

"Шмели" отпустят вингера всего за 2 млн евро, сообщает Ruhr24 со ссылкой на Bild.

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Боссы Боруссии стремятся разгрузить зарплатную ведомость, поэтому хотят избавиться от Шюррле. Чемпион мира-2014 зарабатывает 7 млн евро в год и входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды. Кроме того, контракт Шюррле с дортмундцами действует только до лета 2021-го. После неудачного вояжа в Россию интерес к нападающему проявляет итальянский Беневенто, досрочно оформивший выход Серию А под руководством Филиппо Индзаги.

В нынешнем сезоне Андре Шюррле провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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