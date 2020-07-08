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Борусія Д готова продати Шюррле за смішну суму – чемпіон світу був придбаний за 30 мільйонів євро

14:04 - Читать на русском
Борусія Д готова продати Шюррле за смішну суму – чемпіон світу був придбаний за 30 мільйонів євро
Андре Шюррле / dpa

Дортмундська Борусія у літнє трансферне вікно попрощається з нападником Андре Шюррле. Сезон 2019/20 він провів у московському Спартаку на правах оренди.

"Джмелі" відпустять вінгера всього за 2 млн євро, повідомляє Ruhr24 з посиланням на Bild.

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Боси Борусії прагнуть розвантажити зарплатну відомість, тому хочуть спекатися Шюррле. Чемпіон світу-2014 заробляє 7 млн євро на рік і входить до топ-10 найоплачуваніших гравців команди. Окрім того, контракт Шюррле з дортмундцями чинний лише до літа 2021-го. Після невдалого вояжу до Росії інтерес до нападника проявляє італійський Беневенто, який під керівництвом Філіппо Індзагі достроково вийшов у Серію А.

У нинішньому сезоні Андре Шюррле провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина Трансфери Борусії Дортмунд Андре Андре Шюррле Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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