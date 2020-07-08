Маттеус смоделировал ситуацию для перехода Хаверца в Баварию этим летом – громкий трансфер действительно возможен

Живая легенда немецкого футбола Лотар Маттеус предполагает, что лидер леверкузенского Байера Кай Хаверц может стать игроком мюнхенской Баварии в ближайшее трансферное окно.

"Если клуб, больше Леверкузена, выкладывает на стол деньги, требуемые за Хаверца Фёллером и Байером, то трансфер, по-моему, возможен этим летом.

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Это понятно, что парень хочет сделать следующий карьерный шаг. Если Тьяго и Давид Алаба покинут клуб, то Бавария заработает немалые деньги и сэкономит на зарплате обоих. Этого может оказаться достаточно, чтобы приобрести мегаталанта", – цитирует Маттеуса Goal.

Напомним, ранее Бавария отказалась от приобретения Хаверца в этом году из-за нехватки средств. На атакующего хавбека "фармацевтов" также претендует лондонский Челси.

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