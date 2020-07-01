Чемпион мира официально покинул чемпионат России и может оказаться в команде Индзаги

Московский Спартак объявил о завершении срока аренды Андре Шюррле из дортмундской Боруссии.

"Желаем Андре успехов и продолжить карьеру без травм!" – говорится в сообщении пресс-службы Спартака, опубликованному на странице клуба в Твиттере.

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Напомним, Шюррле перешел в Спартак на правах аренды летом 2019 года. В 18 матчах за "красно-белых" чемпион мира со сборной Германии забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

К слову, контрактное соглашение немецкого хавбека с дортмундской Боруссией рассчитано до 2021 года. По информации Джанлуки Ди Марцио, Шюррле может продолжить карьеру в Беневенто, который под руководством Филиппо Индзаги обеспечил себе путевку в итальянскую Серию А.

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