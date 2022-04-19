Кубок Германии, 1/2 финала

Гамбург – Фрайбург – 1:3

Голы: Глатцель, 88 – Петерсен, 11, Хефлер, 17 Грифо, 35 (пен.)

"Динозавры" уже несколько лет подряд болтаются во второй Бундеслиге, однако в этом сезоне удался длинный кубковый путь. Фрайбург безжалостно оборвал эту сказку.

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Подопечным Кристиана Штрайха хватило 35 минут, чтобы сравнять соперника с землей. Петерсен открыл счет фирменным ударом головой, а Хефлер закрепил преимущество благодаря рикошету. До разгромного счет довел Грифо, реализовавший пенальти. После перерыва все катилось к логическому завершению. Лишь под занавес встречи Глатцель оформил гол престижа, но вряд ли фанаты Гамбурга очень радовались этому достижению.

Фрайбург в чемпионате сенсационно борется за зону ЛЧ, а теперь еще имеет шанс на первый трофей в своей истории. Более того, "бразильцы из Брайсгау" еще ни разу не доходили до финала Кубка. Их соперником станет победитель пары РБ Лейпциг – Унион, которые сойдутся завтра.

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