Норвежский форвард Эрлинг Холанд будет зарабатывать в Англии безумные деньги, если согласится на контракт с Манчестер Сити.

Холанд, по информации Daily Mail, согласовал контракт с Манчестером Сити. Отказаться от такого предложения действительно сложно – английский клуб предложил форварду 500 тысяч фунтов (600 тысяч евро) в неделю.

А это значит:

30 миллионов 857 тысяч евро в год (1 миллиард 18 миллионов гривен по нынешнему курсу)

2 миллиона 571 тысяча евро в месяц (около 85 млн гривен)

600 тысяч евро в неделю (около 20 млн гривен)

86 тысяч евро в день (2 млн 800 тысяч гривен)

3571 евро в час (118 тысяч гривен)

59 евро в минуту (около 2 тысяч гривен)

Такая зарплата сделает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ. Речь о контракте на 5 сезонов. Манчестер Сити якобы готов выкупить контракт у дортмундской Борусии за 75 млн евро, которая активируется летом этого года. Отец Эрлинга, поигравший за Манчестер Сити, активно участвует в переговорах.

Впрочем, норвежский журналист Ян Оге Фёртофт опроверг информацию, что стороны все согласовали. Он убеждает, что Холанд не принял еще ни одного предложения и может оказаться как в Ман Сити, так и в Реале.

Холанд хочет, чтобы Боруссия скрывала информацию о травмах – норвежца беспокоит собственный имидж, а не здоровье