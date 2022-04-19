Почти 3 миллиона гривен в день – Манчестер Сити предлагает Холанду самую большую зарплату в АПЛ
Норвежский форвард Эрлинг Холанд будет зарабатывать в Англии безумные деньги, если согласится на контракт с Манчестер Сити.
Холанд, по информации Daily Mail, согласовал контракт с Манчестером Сити. Отказаться от такого предложения действительно сложно – английский клуб предложил форварду 500 тысяч фунтов (600 тысяч евро) в неделю.
А это значит:
30 миллионов 857 тысяч евро в год (1 миллиард 18 миллионов гривен по нынешнему курсу)
2 миллиона 571 тысяча евро в месяц (около 85 млн гривен)
600 тысяч евро в неделю (около 20 млн гривен)
86 тысяч евро в день (2 млн 800 тысяч гривен)
3571 евро в час (118 тысяч гривен)
59 евро в минуту (около 2 тысяч гривен)
Такая зарплата сделает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ. Речь о контракте на 5 сезонов. Манчестер Сити якобы готов выкупить контракт у дортмундской Борусии за 75 млн евро, которая активируется летом этого года. Отец Эрлинга, поигравший за Манчестер Сити, активно участвует в переговорах.
Впрочем, норвежский журналист Ян Оге Фёртофт опроверг информацию, что стороны все согласовали. Он убеждает, что Холанд не принял еще ни одного предложения и может оказаться как в Ман Сити, так и в Реале.
Холанд хочет, чтобы Боруссия скрывала информацию о травмах – норвежца беспокоит собственный имидж, а не здоровье