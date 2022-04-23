"Джмелі" узгодили всі ключові деталі переходу зірки Зальцбурга Каріма Адейємі, стверджує Sport1.

Майже 3 мільйони гривень за день – Манчестер Сіті пропонує Холанду найбільшу зарплату в АПЛ

Сума трансферу складе 38 млн євро, ще 3 млн австрійці можуть отримати бонусами. Адейємі матиме зарплату у розмірі 5 млн євро на рік. Цікаво, що цьому трансферу дещо посприяв і Шахтар. "Гірники" продали Зальцбургу форварда Фернадо, який має замінити Адейємі, а той своєю чергою прибуде на місце Холанда у Дортмунді.

Нагадаємо, молодий німець став відкриттям цьогорічного розіграшу ЛЧ – 3 голи та 2 асисти у 8 матчах.

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