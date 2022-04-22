Экс-игрок Динамо и дортмундской Борусии Андрей Ярмоленко решил помочь заполнить трибуны на Сигнал Идуна Парк на матче между командами.

"Украинцы нуждаются в вашей помощи, чтобы послать сигнал к миру. Мои два бывших клуба, Боруссия Дортмунд и Динамо Киев, сыграют в благотворительном матче.

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Пожалуйста, приходите на стадион, станьте частью этого поединка и помогите направить сигнал, что эта война должна завершиться", – отметил Ярмоленко в видеоролике в официальном твиттере Борусии Д.

Добавим, что поединок состоится 26 апреля, начало в 19:00. Организаторы сделали вход для украинских беженцев бесплатным.

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