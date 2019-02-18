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Бородай стал игроком Гурника Ленчна

12:43 32 Читати українською
Бородай стал игроком Гурника Ленчна
Олег Бородай / Фото: ФК Карпаты

Экс-защитник львовских Карпат Олег Бородай продолжит карьеру в чемпионате Польши.

26-летний центральный защитник Олег Бородай стал игроком Гурника Ленчна, сообщает официальный сайт польского клуба.

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Первую часть сезона Бородай провел во львовских Карпатах. Защитник сыграл 13 матчей, результативными действиями не отличался.

Гурник Ленчна представляет третий по силе дивизион Польши и претендует на повышение в классе.

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Мир Трансферы Олег Бородай Олег Бородай Карпаты Карпаты
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