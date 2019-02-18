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Бородай став гравцем Гурніка Ленчна

12:41 189 Читать на русском
Бородай став гравцем Гурніка Ленчна
Олег Бородай / Фото: ФК Карпати

Екс-захисник львівських Карпат Олег Бородай продовжить кар'єру у чемпіонаті Польщі.

26-річний центральний захисник Олег Бородай став гравцем Гурніка Ленчна, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Першу частину сезону Бородай провів у львівських Карпатах. Захисник відіграв 13 матчів, результативними діями не відзначався.

Гурнік Ленчна представляє третій за силою дивізіон Польщі і претендує на підвищення в класі.

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