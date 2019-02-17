Динамо – Олімпіакос: лише у 3-х випадках кияни йшли далі після 2:2 у першому матчі – єврокубкова історія "біло-синіх"

Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19. "Футбол 24" аналізує шанси на вихід киян до 1/8 фіналу турніру з точки зору історії, пригадавши виступи "біло-синіх" у єврокубках.

21 лютого на київському НСК Олімпійський відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо – Олімпіакос. Нічия 2:2 в першому поєдинку залишає підопічним Олександра Хацкевича доволі хороші шанси на вихід до наступної стадії турніру.

Проте не варто радіти передчасно, адже в історії Динамо траплялись випадки, коли за підсумками матчу-відповіді київська команда припиняла боротьбу за трофей після нічиєї 2:2 у першому поєдинку.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії

"Футбол 24" пригадав всі випадки в єврокубковій історії Динамо, коли кияни завершили перший матч стадії плей-офф (або кваліфікації) з рахунком 2:2. Лише у трьох протистояннях з п'яти кияни в підсумку проходили далі. При цьому два вильоти, вірогідно, досі у пам'яті багатьох вболівальників.

Примітка. Ми врахували лише матчі на виліт (стадія плей-офф або кваліфікація), без урахування поєдинків групової стадії єврокубків.

1. Олімпіакос – Динамо (Кубок європейських чемпіонів 1975/76, 1/16 фіналу) – 2:2, 1:0.

За іронією долі, саме Олімпіакос став першим суперником Динамо в нашому переліку. В розіграші Кубка європейських чемпіонів 1975/76 на стадії 1/16 фіналу кияни зустрічались саме зі своїм нинішнім опонентом.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Поєдинок в Греції завершився унічию 2:2 (у складі киян дубль в активі Віктора Колотова) а матч-відповідь на Олімпійському (тоді – Республіканський) підопічні Лобановського виграли з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив Володимир Онищенко.

2. Універсітатя – Динамо (Кубок володарів кубків 1985/86, 1/16 фіналу) – 2:2, 3:0.

2 травня 1986 року Динамо у фіналі Кубка володарів Кубків розгромило мадридський Атлетіко 3:0. А от за кілька місяців до цього кияни пройшли румунську Універсітатю – 2:2 на виїзді та 3:0 вдома. У складі Динамо на виїзді дубль оформив Олександр Заваров, а у Києві забивали Рац, Бєланов та Дем'яненко.

3. Вяйнелянніємі – Динамо (Кубок володарів кубків 1990/91, 1/16 фіналу) – 2:2, 4:0.

Підопічні Анатолія Пузача восени 1990 року впевнено розібрались з фінським Вяйнелянніємі – 2:2 на виїзді та 4:0 у Києві. В обох матчах голами відзначились Олег Саленко та Сергій Юран, а у матчі-відповіді дубль оформив Геннадій Литовченко.

4. Динамо – Тун (Ліга чемпіонів 2005/06, другий кваліфікаційний раунд) – 2:2, 1:0.

Одна з найтрагічніших сторінок в історії Динамо. На шляху команди Леоніда Буряка став скромний Тун. У Києві команди розійшлися миром 2:2 (за динамівців забивали Шацьких та Гусєв), а от у Швейцарії господарі на останніх хвилинах зустрічі забили єдиний гол в матчі та пройшли далі.

5. Лаціо – Динамо (Ліга Європи 2017/18, 1/8 фіналу) – 2:2, 2:0.

Минулого року підопічні Олександра Хацкевича здобули хороший результат у Римі. Голи Віктора Циганкова та Жуніора Мораєса дозволили Динамо вивезти нічию 2:2 та зберігати оптимізм перед поєдинком у Києві. Проте голи Лукаса Лейви та де Врея дозволили "лаціале" здолати Динамо та вийти у чвертьфінал.

Як бачимо, результат 2:2 нічого Динамо не гарантує, адже у двох з п'яти аналогічних випадків кияни за підсумками двох матчів припиняли виступи у єврокубках. Причому у останніх двох випадках "біло-сині" вилітали.

Грекам обов'язково потрібно забивати – ще в першому матчі підопічні Мартінша могли відправити у ворота Бойка більше, ніж два м'ячі, проте того вечора Фортуна обрала нашу команду.

Захист Динамо не вразив надійністю у Греції, тому в матчі-відповіді команді Олександра Хацкевича в жодному разі не можна грати на 0:0. Звісно, якщо у них стоїть завдання продовжити виступи в Лізі Європи.

4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ