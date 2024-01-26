Лондонский клуб арендовал 28-летнего англичанина до конца сезона. Филлипс может дебютировать за Вест Хэм в следующий четверг в матче против Борнмута, за который играет наш Илья забарный, сообщает пресс-служба "молотов".

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По завершении аренды Вест Хэм сможет выкупить права на игрока, сделка предусматривает такую опцию. Пока лондонцы просто покроют зарплату футболиста. Напомним, Ман Сити купил Филлипса у Лидса за 50 миллионов евро, но эти инвестиции не оправдали себя. В нынешнем сезоне Калвин провел на поле всего 318 минут. Так что решил сменить команду, чтобы иметь шансы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.

"Мне очень приятно оказаться здесь. Это невероятная команда, и если я смогу прийти и добавить тот уровень, на который, я знаю, я способен, уверен, что мы сможем дать болельщикам Вест Хэма много причин для радости", – прокомментировал свой переход Филлипс.