В перенесенном матче 17-го тура АПЛ Борнмут устроил феерический камбэк с Лутоном, сумев вырвать победу после 0:3.

Забарный – о дебютном голе в АПЛ: "Моя семья попросила больше таблеток"

Приятно, что второй гол "вишен" в этом матче забил украинский защитник Илья Забарный. Этот мяч, кроме того, что стал первым для Ильи в АПЛ, позволил ему установить рекорд – теперь Забарный является самым молодым украинцем, который отмечался в чемпионате Англии.

Пресс-служба Борнмута в своих соцсетях поздравила нашего земляка с таким достижением, подписав фото: "Часть истории АПЛ для Забы".

Напомним, на момент гола Илье было 21 год, 6 месяцев и 10 дней – предыдущий рекорд принадлежал Михаилу Мудрику из Челси (22 года, 8 месяцев и 27 дней). В общем, Забарный стал 8-м украинцем, который забил в АПЛ – до него свой след на Туманном Альбионе оставляли Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Александр Зинченко и уже упомянутый Михаил Мудрик.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за Борнмут 33 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Его контракт с "вишнями" рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает защитника в 25 млн евро.

Забарный забил дебютный гол в АПЛ и стал участником камбэка Борнмута с 0:3 – дикое переигрывание спустя 3 месяца после драмы