"Вишні" не забули про свого легіонера Іллю Забарного, відзначивши його досягнення.

У перенесеному матчі 17-го туру АПЛ Борнмут влаштував феєричний камбек з Лутоном, зумівши вирвати перемогу після 0:3.

Забарний – про дебютний гол в АПЛ: "Моя сім'я попросила більше таблеток"

Приємно, що другий гол "вишень" у цьому матчі забив український захисник Ілля Забарний. Цей м'яч, окрім того, що став першим для Іллі в АПЛ, дозволив йому встановити рекорд – тепер Забарний є наймолодшим українцем, який відзначався у чемпіонаті Англії.

Прес-служба Борнмута у своїх соцмережах привітала нашого земляка з таким досягненням, підписавши фото: "Частина історії АПЛ для Заби".

Нагадаємо, на момент гола Іллі було 21 рік, 6 місяців та 10 днів – попередній рекорд належав Михайлу Мудрику з Челсі (22 роки, 8 місяців та 27 днів). Загалом, Забарний став 8-м українцем, який забив в АПЛ – до нього свій слід на Туманному Альбіоні залишали Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Андрій Воронін, Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко та вже згаданий Михайло Мудрик.

До слова, у поточному сезоні українець провів за Борнмут 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з "вишнями" розрахований до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює захисника у 25 млн євро.

Забарний забив дебютний гол в АПЛ і став учасником камбека Борнмута з 0:3 – дике перегравання через 3 місяці після драми