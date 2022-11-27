Временно исполняющий обязанности Гэри О'Нил получил полноценный контракт, информирует официальный сайт "вишен". Соглашение рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Миколенко просидел в запасе прощальный спарринг Эвертона – партнеры сокрушили соперника со счетом 5:1

О'Нил возглавил Борнмут в августе, сменив Скотта Паркера после позорных 0:9 от Ливерпуля. Команда ожила, начала набирать очки и покинула зону вылета – 4 победы, 4 ничьих и 4 поражения в 12 матчах. Перед паузой на чемпионат мира "вишни" дважды уничтожили Эвертон – 4:1 в Кубке лиги и 3:0 в АПЛ, где Виталий Миколенко провалился и получил травму.

Следующий матч Борнмут проведет 21 декабря, принимая Ньюкасл в том же Кубке лиги.

Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался