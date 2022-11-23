Миколенко просидел в запасе прощальный спарринг Эвертона – партнеры сокрушили соперника со счетом 5;1
Эвертон феерически завершил свое коротенькое турне по Австралии.
Товарищеский матч
Эвертон – Вестерн Сидней Вондерерс – 5:1
Голы: Мопе, 14, Гордон, 30, 59, 90, Кэннон, 66 – Наджарин, 17
Несколько дней назад Эвертон одолел Селтик в серии пенальти, а Миколенко получил 67 минут на поле. В этот раз в основе вышел Рубен Винагре, который в АПЛ вообще не может навязать конкуренцию украинцу.
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Этот товарищеский матч дался подопечным Лэмпарда гораздо легче. Эвертон разбил вторую команду Австралии со счетом 5:1, лучше всех развлекся Энтони Гордон. Молодая звезда "ирисок" оформил хет-трик и забрал памятный мяч домой. Миколенко остался в запасе до финального свистка.
Напомним, следующий официальный матч Эвертон проведет аж 26 декабря, когда будет принимать Вулверхэмптон в рамках АПЛ.
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