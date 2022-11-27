Тимчасовий виконувач обов'язків Гері О'Ніл отримав повноцінний контракт, інформує офіційний сайт "вишень". Угода розрахована на півтора року з можливістю продовження ще на 12 місяців.

Миколенко просидів у запасі прощальний спаринг Евертона – партнери розтрощили суперника з рахунком 5:1

О'Ніл очолив Борнмут у серпні, змінивши Скотта Паркера після ганебних 0:9 від Ліверпуля. Команда ожила, почала набирати очки і покинула зону вильоту – 4 перемоги, 4 нічиї та 4 поразки у 12 матчах. Перед паузою на чемпіонат світу "вишні" двічі знищили Евертон – 4:1 в Кубку ліги і 3:0 в АПЛ, де Віталій Миколенко провалився та ще й зазнав травми.

Додамо, що наступний матч Борнмут проведе 21 грудня, приймаючи Ньюкасл в тому-таки Кубку ліги.

Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався