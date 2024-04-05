В своих соцсетях Борнмут в очередной раз восхищается игрой Ильи Забарного. Так, в твиттере "вишен" выложили фотографию защитника с последнего поединка против Кристал Пэлас, подписав: "Ооо, я хочу танцевать с Забарным".

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В Instagram Борнмут выложил эпизод борьбы украинца с Эзе, а видео подписал: "Невозможно пройти мимо Забу".

Добавим, что "вишни" минимально победили Кристал Пэлас (1:0) и одержали уже третью победу подряд в АПЛ. В общем, Забарный сыграл в 35 матчах за Борнмут в этом сезоне (1 гол).

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