Борнмут без ума от Забарного – украинец стал звездой клубных соцсетей
Защитник Борнмута Илья Забарный продолжает завоевывать популярность благодаря выступлениям в АПЛ.
В своих соцсетях Борнмут в очередной раз восхищается игрой Ильи Забарного. Так, в твиттере "вишен" выложили фотографию защитника с последнего поединка против Кристал Пэлас, подписав: "Ооо, я хочу танцевать с Забарным".
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В Instagram Борнмут выложил эпизод борьбы украинца с Эзе, а видео подписал: "Невозможно пройти мимо Забу".
Добавим, что "вишни" минимально победили Кристал Пэлас (1:0) и одержали уже третью победу подряд в АПЛ. В общем, Забарный сыграл в 35 матчах за Борнмут в этом сезоне (1 гол).
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