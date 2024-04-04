"Вишни" одержали третью победу подряд. Вклад нашего земляка в эти результаты довольно весомый. Это отметили и болельщики Борнмута, которые назвали Забарного лучшим игроком матча против Кристал Пэлас.

Сильная игра Забарного помогла победить Кристал Пэлас, Тоттенхэм расписал ничью с Вест Хэмом и отстал от зоны ЛЧ

Илья победил в онлайн-голосовании, за что получил памятный приз. Фото статуэтки в своем Instagram опубликовала супруга футболиста Ангелина.

К слову, в нынешнем сезоне Забарный отыграл за Борнмут абсолютно все матчи АПЛ без замен. Украинский центральный защитник даже сумел забить один гол.