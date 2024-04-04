Забарный стал лучшим игроком матча АПЛ – жена показала памятную статуэтку
10:42 - Читати українською
Защитник Борнмута Илья Забарный продуктивно провел матч 31-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (1:0).
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"Вишни" одержали третью победу подряд. Вклад нашего земляка в эти результаты довольно весомый. Это отметили и болельщики Борнмута, которые назвали Забарного лучшим игроком матча против Кристал Пэлас.
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Илья победил в онлайн-голосовании, за что получил памятный приз. Фото статуэтки в своем Instagram опубликовала супруга футболиста Ангелина.
К слову, в нынешнем сезоне Забарный отыграл за Борнмут абсолютно все матчи АПЛ без замен. Украинский центральный защитник даже сумел забить один гол.
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