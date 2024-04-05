У своїх соцмережах Борнмут вчергове захоплюється грою Іллі Забарного. Так, у твіттері "вишень" виклали світлину захисника з останнього поєдинку проти Кристал Пелас, підписавши: "Ооо, я хочу танцювати з Забарним".

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В Instagram Борнмут виклав епізод боротьби українця з Езе, а відео підписав: "Не можливо пройти повз Забу".

Додамо, що "вишні" мінімально перемогли Кристал Пелас (1:0) та здобули вже третю перемогу поспіль в АПЛ. Загалом, Забарний зіграв у 35 матчах за Борнмут цього сезону (1 гол).

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