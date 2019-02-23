Борячук: Мы заслуженно победили Олимпик

Форвард Мариуполя Андрей Борячук прокомментировал победу в матче с Олимпиком.

"Непростая победа, я считаю, заслуженная. Команда работала, билась до последнего. Победа – заслуженный результат.

Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Для каждой команды, которая начинает зимнее круг, победа – это главное. Это фундамент на будущие игры, готовимся к следующему матчу с хорошим настроением", – сказал футболист в эфире программы "Тур Онлайн" на телеканале "Футбол 2".

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