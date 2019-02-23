Борячук: Ми заслужено перемогли Олімпік

Форвард Маріуполя Андрій Борячук прокоментував перемогу у матчі з Олімпіком.

"Непроста перемога, я вважаю, заслужена. Команда працювала, билася до останнього. Перемога – заслужений результат.

Маріуполь – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Для кожної команди, яка починає зимове коло, перемога – це головне. Це фундамент на майбутні ігри, готуємося до наступного матчу з хорошим настроєм", – сказав футболіст в ефірі програми "Тур Онлайн" на телеканалі "Футбол 2".

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті