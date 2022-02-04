Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи поможет туринцам в ближайших поединках, в том числе и в Лиге чемпионов.

Бонуччи провел тренировку в общей группе Ювентуса официальный сайт туринцев.

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Леонардо пропустил около месяца из-за мышечной травмы. Есть немалая вероятность, что защитник может сыграть уже 6 февраля в поединке против Вероны. Вскоре Ювентус сыграет и в Лиге чемпионов – матч с Вильярреалом запланирован на 22 февраля.

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Отметим, что Бонуччи провел 21 игру за туринцев в этом сезоне, в которых записал в свой актив 3 гола.

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