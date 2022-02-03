Форвард Ювентуса Пауло Дибала имеет сразу несколько вариантов ухода из туринского клуба летом 2022 года.

Дибала отказался продлевать контракт с Ювентусом, после чего услуги нападающего предложили сразу нескольким клубам, сообщает 90min.

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Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал, Тоттенхэм, ПСЖ и Интер стали клубами, с которыми связались представители аргентинца. Пауло ранее согласовал условия нового соглашения с Ювентусом (8 млн евро в год и 5-летний контракт), однако клуб позже изменил некоторые условия, из-за чего договоренность сорвалась.

Добавим, что контракт Дибалы с Юве рассчитан до лета 2022 года, так что после этого сезона аргентинец сменит клуб на правах свободного агента. В текущем сезоне Пауло провел 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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