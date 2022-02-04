Бонуччі повернувся до загальної групи Ювентуса напередодні матчів Ліги чемпіонів
Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі допоможе туринцям у найближчих поєдинках, зокрема, і у Лізі чемпіонів.
Бонуччі провів тренування у загальній групі Ювентуса, повідомляє офіційний сайт туринців.
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Леонардо пропустив близько місяця через м'язову травму. Є чимала вірогідність того, що захисник може зіграти вже 6 лютого у поєдинку проти Верони. Незабаром Ювентус зіграє і у Лізі чемпіонів – матч з Вільяреалом запланований на 22 лютого.
Зазначимо, що Бонуччі провів 21 гру за туринців у цьому сезоні, у яких записав до свого активу 3 голи.
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