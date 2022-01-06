Збигнев Бонек, экс-глава Польского футбольного союза и сборной Польши, а ныне вице-президент УЕФА, с юмором прокомментировал потенциальный приход украинца к рулю "Кадры".

"Я смеюсь. Андрей поступил бы так же, как Паулу Соуза (он покинул сборную и перебрался в клуб – прим .), но наоборот?

Польский футбольный союз отреагировал на слухи о назначении Шевченко

У Шевченко контракт на 2,5 года, согласно которому он заработает 7,5 миллионов евро чистыми", – написал Бонек в своем Twitter, добавив немало эмоций.

Накануне польская пресса подорвала информационное пространство слухами о возможном приглашении 45-летнего украинца на пост наставника сборной Польши.

Напомним, Андрей Шевченко пришел в Дженоа в ноябре. Его главная задача – спасти команду от вылета из Серии А.