Бывший тренер сборной Украины может не задержаться в Дженоа, наставником которой работает менее двух месяцев.

Польский футбольный союз (PZPN) продолжает искать нового тренера сборной, имя которого планируют назвать 19 января. Цезары Кулеша – руководитель организации – размышляет над кандидатурой Андрея Шевченко. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

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Издание уверяет, что босс польского футбола настроен очень решительно. Если будут какие-либо шансы на успешное завершение переговоров, то Кулеша готов даже подождать до завершения сезона, а в мартовском плей-офф против России "Кадрой" будет руководить кто-то другой. Впрочем, польская пресса уже предвкушает потенциальное противостояние Шевченко с Россией в Лужниках. Фигура украинской легенды явно добавила бы напряжения полуфиналу плей-офф.

Впрочем, назначению украинца есть серьезное препятствие – контракт 45-летнего специалиста с Дженоа. Шевченко возглавил "грифонов" в ноябре, заключив соглашение до лета 2024 года, но стартовал не слишком удачно – всего две ничьи в Серии А и место в зоне вылета. Не исключено, что поляки попытаются договориться с владельцами Дженоа о выплате компенсации за экс-тренера сборной Украины. Во всяком случае, к этому вопросу готовы вернуться летом.

Напомним, Польша неожиданно осталась без наставника после ухода Паулу Соузы в бразильсий Фламенго. Среди претендентов на этот пост раньше называли Фабио Каннаваро и Андреа Пирло.

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