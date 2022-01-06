Збігнєв Бонєк, екс-очільник Польського футбольного союзу й збірної Польщі, а нині віце-президент УЄФА, з гумором прокоментував потенційний прихід українця до керма "Кадри".

"Я сміюся. Отже Андрій вчинив би так само, як Паулу Соуза (він покинув збірну і перебрався в клуб – прим.), але навпаки?

Польський футбольний союз відреагував на чутки про призначення Шевченка

У Шевченка контракт на 2,5 роки, згідно з яким він отримає 7,5 мільйонів євро чистими", – написав Бонєк у своєму Twitter, додавши чимало емоцій.

Напередодні польська преса підірвала інформаційний простір чутками про можливе запрошення 45-річного українця на пост наставника збірної Польщі.

Нагадаємо, Андрій Шевченко прийшов у Дженоа у листопаді. Його головне завдання – врятувати команду від вильоту з Серії А.