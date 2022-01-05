Руководство сборной Польши не настроено делать никаких заявлений до объявление имя нового наставника сборной.

Паулу Соуза неожиданно покинул "Кадру" ради работы в бразильском Фламенго. Теперь Польша находится в поисках нового главного тренера.

Шевченко может возглавить сборную Польши – украинца хотят забрать из Италии и предвкушают дуэль с Россией

Накануне местные СМИ сообщили, что Польский футбольный союз (PZPN) рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко. Российский портал ТАСС обратился в пресс-службу организации с просьбой прокомментировать эти слухи.

"Обращаем ваше внимание, что PZPN не будет делать никаких заявлений по поводу слухов в СМИ о новом главном тренере сборной Польши. Это внутреннее решение организации. Комментариев не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено", – приводит ТАСС ответ пресс-службы. PZPN.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті