Фламенго на своем официальном сайте объявил о назначении 51-летнего португальца главным тренером. Договор рассчитан на 2 года.

Паулу Соуза заплатит немалую компенсацию за позорный побег из сборной Польши

У команды были неплохие результаты под руководством предыдущего наставника – Ренату Гаушу. "Стервятники" завершили чемпионат Бразилии на второй строчке, а в Копа Либертадорес дошли до финала, где проиграли Палмейрасу. Впрочем, Гаушу сам подал в отставку месяц назад.

Напомним, в 2021 году Соуза возглавлял сборную Польши. Португалец решился досрочно расторгнуть контракт с "Кадрой" и отправиться за океан.

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