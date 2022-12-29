Фламенго официально объявил о назначении Соузы главным тренером
Паулу Соуза устроился на работу в бразильском гранде.
Фламенго на своем официальном сайте объявил о назначении 51-летнего португальца главным тренером. Договор рассчитан на 2 года.
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У команды были неплохие результаты под руководством предыдущего наставника – Ренату Гаушу. "Стервятники" завершили чемпионат Бразилии на второй строчке, а в Копа Либертадорес дошли до финала, где проиграли Палмейрасу. Впрочем, Гаушу сам подал в отставку месяц назад.
Напомним, в 2021 году Соуза возглавлял сборную Польши. Португалец решился досрочно расторгнуть контракт с "Кадрой" и отправиться за океан.
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