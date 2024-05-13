После провала на переговорах с другими тренерами руководство Баварии упрашивает Томаса Тухеля продолжить работу в Мюнхене.

Тухель может остаться в Баварии. Как информируют одновременно Bild и Sky Sport Germany, боссы клуба упрашивают действующего главного тренера Рекордмайстра остаться.

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Это стало следствием проваленных ранее переговоров с рядом других тренеров. Помимо этого Тухель нравится части раздевалки команды - в частности, Мануэль Нойер и Томас Мюллер проводят активную внутреннюю кампанию, чтобы убедить тренера остаться в Мюнхене. Лидеры раздевалки убеждены: несмотря на то, что Бавария провалила этот сезон, игроки команды многому научились у Тухеля и игроки хорошо к нему относятся. Также футболисты команды очень ценят помощников главного тренера.

Согласно Sky Sport Germany, Лерою Сане, Харри Кейну и Эрику Дайеру также нравится выступать под руководством Тухеля.

Бавария впервые за 10 лет не выиграла Бундеслигу, а также вылетела в 1/2 финала Лиги чемпионов от Реала.

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