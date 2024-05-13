За несколько часов до матча с Тулузой в воскресенье вечером президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи потребовал от Килиана Мбаппе объяснений, почему форвард не включил его в своё прощальное послание.

Как информирует Le Parisien, Аль-Хелаифи был крайне раздосадован тем, как Килиан проигнорировал его в своей речи – в 2022 году ПСЖ сделал Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в мире. Сообщается, что объяснение Мбаппе быстро переросло в перепалку. Согласно источнику из стана парижского клуба, "стены дрожали", когда игрок и президент кричали друг на друга.

Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ

Подобные отношения Мбаппе с Аль-Хелаифи не должны никого удивлять. Двое мужчин не общались с февраля – с тех пор, как форвард объявил президенту о своем решении уйти в конце сезона. Ожидается, что летом Килиан подпишет контракт с Реалом на правах свободного агента.

Спустя несколько часов после того, как эта информация просочилась в прессу, ПСЖ её опровергнул. "Прискорбно видеть, что сегодня днем ​​распространились фейковые новости. Никаких споров не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы заключить соглашение об уходе игрока в конце сезона. Все прежние встречи были конструктивными и уважительными, даже до вчерашней игры", – говорится в заявлении клуба.

ПСЖ проиграл Тулузе со счётом 1:3.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?