Черноморец шокировал Динамо уже на 3 минуте – Ермаков замкнул навес Кузыка с углового. На 11 минуте счет уже был 0:2 – Бадибанга после комбинации навесил в центр штрафной, а Демченко без сопротивления отправил головой мяч в нижний угол.

Динамо драматично проиграло Черноморцу в свой день рождения – Григорчук нанес Шовковскому первое поражение в УПЛ

Буяльский перед перерывом не реализовал шикарный момент, а уже во втором тайме Ванат отыграл отставание, обыгравшись с Бенито в стенку. А уже через минуту Владислав отдал Буяльскому, который завершил комбинацию прицельным ударом в ближний верхний угол.

Впрочем, Демченко на 70 минуте прикрыл мяч корпусом и принес киевлянам победу. Добавим, что тренер Динамо (Александр Шовковский) потерпел первое поражение в домашнем поединке – до этого все наставники "бело-синих" не уступали в стартовой игре дома.