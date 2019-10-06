Болтать смысла нет, – Тухель прокомментировал отношения Неймара с фанатами ПСЖ

Главный тренер французского ПСЖ Тухель похвалил своих подопечных за победу над Анже в 9-м туре Лиги 1 (4:0), а также отметил действия бразильского форварда Неймара, который забил четвертый гол в этой игре.

"Я очень доволен результатом. Это "сухая" победа над командой, которая забила много голов в Лиге 1. Что касается игры команды, то мы выступили отнюдь не идеально.

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Слухи вокруг нашего клуба всегда будут. Сейчас я вижу, что все в клубе счастливы и мы действуем как команда.

Отношения Неймара с фанатами улучшились. Ему нужно снова и снова показывать им свою решительность, свое трудолюбие. Болтать смысла нет. Он много продемонстрировал в матче с Анже, часто пытался обводить соперников. Он мог бы забить больше, но он и без голов способен на экстраординарные вещи", – цитирует немецкого специалиста официальный сайт ПСЖ.

Напомним, ранее болельщики парижского клуба забросали Неймара мусором во время матча против Лиона. К слову, после девяти туров Лиги 1 ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, опережая Нант на два очка.

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