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Неймар снова пострадал от фанатов ПСЖ – бразильца забросали разным мусором прямо на поле

19:11 145 Читати українською
Неймар снова пострадал от фанатов ПСЖ – бразильца забросали разным мусором прямо на поле
Неймар / Reuters

Опальная звезда ПСЖ Неймар не смог избежать очередных издевательств собственных фанатов во время матча против Лиона.

 

Болельщики французского гранда еще раз напомнили бразильцу о его настойчивых попытках покинуть клуб летом.

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Неймару досталось во время выполнения углового в матче 6 тура Лиги 1 против Лиона. Фаны ПСЖ забросали форварда бумагой и другим мусором, который попадалось им под руку. 27-летний игрок никак не отреагировал на издевательства, спокойно переждал бурю с трибун, и уже потом исполнил стандарт.

Напомним, именно Неймар принес парижанам победу над Лионом, забив на 87-й минуте единственный гол во встрече. В предыдущей игре против Страсбура случилась подобная история – бразилец выиграл для своей команды матч, несмотря на постоянные оскорбления от собственных болельщиков.

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Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Видеоновости Лион - ПСЖ Франция футбольные фанаты
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