Базікати сенсу немає, – Тухель прокоментував стосунки Неймара з фанатами ПСЖ

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель похвалив своїх підопічних за перемогу над Анже в 9-му турі Ліги 1 (4:0), а також відзначив дії бразильського форварда Неймара, який забив четвертий гол у цій грі.

"Я дуже задоволений результатом. Це "суха" перемога над командою, яка забила багато голів в Лізі 1. Що стосується гри команди, то ми виступили аж ніяк не ідеально.

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Чутки навколо нашого клубу завжди будуть. Зараз я бачу, що всі в клубі щасливі і ми діємо як команда.

Стосунки Неймара з фанатами покращилися. Йому потрібно знову і знову показувати їм свою рішучість, свою працьовитість. Базікати сенсу немає. Він багато продемонстрував у матчі з Анже, часто намагався обводити суперників. Він міг би забити більше, але він і без голів здатний на екстраординарні речі", – цитує німецького фахівця офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, раніше прихильники паризького клубу закидали Неймара сміттям під час матчу проти Ліона. До слова, після дев'яти турів Ліги 1 ПСЖ очолює турнірну таблицю, випереджаючи Нант на два очки.

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