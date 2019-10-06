Неймар показал шоу против Анже: феерические финты и технический гол на десерт

Скандальный форвард Пари Сен-Жермен Неймар продолжает набирать оптимальные кондиции через игры французской Лиги 1. Очередной жертвой бразильца стал Анже.

27-летний нападающий сыграл против анжейцев все 90 минут и запомнился несколькими яркими моментами.

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В частности, Неймар несколько раз оставил в дураках соперников благодаря филигранной технике. А под занавес матча подытожил удачный перфоманс голом в ворота гостей. Шупо-Мотинг вывел бразильца фактически один на один с голкипером, которого Неймар легко обыграл и катнул мяч в пустые ворота.

В нынешнем сезоне в активе Неймара 4 гола в пяти матчах чемпионата Франции.