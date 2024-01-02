Манчестер Юнайтед готовит большую чистку – список изгнанников Тен Хага насчитывает целую команду
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг определил, кто из футболистов может покинуть команду вже зимой.
Манкунианцы никак не могут обрести стабильность. Из еврокубков команда позорно вылетела, заняв последнее место в своей группе, а в чемпионате Англии дела идут не лучшим образом. Эрик Тен Хаг считает, что преодолеть кризис поможет новая кровь, но сначала Манчестер Юнайтед нужно разгрузить состав.
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Как сообщает Marca со ссылкой на MEN, манкунианцы готовы избавиться сразу от 11 игроков, которые не вписываются в планы тренера. В частности, под большим вопросом будущее Рафаэля Варана, Каземиро, Марсьяля, Санчо, Ван-Биссаки, Эванса, Хитона, Регилона, Амрабата, Диалло и Межбри. Бразильским экс-хавбеком Реала уже активно интересуются в Саудовской Аравии.
Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас находится на седьмом месте АПЛ, имея в своем активе 31 очко. От Ливерпуля манкунианцы отстают на 14 баллов. В последних четырех матчах команда Тен Хага лишь раз смогла одержать победу.
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