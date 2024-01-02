Манкунианцы никак не могут обрести стабильность. Из еврокубков команда позорно вылетела, заняв последнее место в своей группе, а в чемпионате Англии дела идут не лучшим образом. Эрик Тен Хаг считает, что преодолеть кризис поможет новая кровь, но сначала Манчестер Юнайтед нужно разгрузить состав.

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Как сообщает Marca со ссылкой на MEN, манкунианцы готовы избавиться сразу от 11 игроков, которые не вписываются в планы тренера. В частности, под большим вопросом будущее Рафаэля Варана, Каземиро, Марсьяля, Санчо, Ван-Биссаки, Эванса, Хитона, Регилона, Амрабата, Диалло и Межбри. Бразильским экс-хавбеком Реала уже активно интересуются в Саудовской Аравии.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас находится на седьмом месте АПЛ, имея в своем активе 31 очко. От Ливерпуля манкунианцы отстают на 14 баллов. В последних четырех матчах команда Тен Хага лишь раз смогла одержать победу.

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