"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который серьезно влияет на расклад в битве за Лигу чемпионов в Англии.

Ливерпуль досрочно прервал аренду своего игрока – он получил дебютный вызов в сборную

Ливерпуль завершил 2023-й год на вершине АПЛ, однако при равенстве по очкам с Астон Виллой. Арсенал и Манчестер Сити отставали на два зачетных балла, поэтому в домашке с Ньюкаслом мерсисайдцев устраивала только победа. "Сороки" же держались аж в 11 пунктах от топ-4, поэтому о ЛЧ не думали – важно было просто набрать темп. Одна победа в последних 5-ти турах разочаровывала даже несмотря на колоссальные кадровые проблемы.

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Впрочем, в первом тайме подопечные Эдди Хау разродились всего двумя ударами. Один из них наносил Майли незадолго до перерыва, но попытку накрыли. Другой же принес гостям гол – Лонстафф в прыжке замыкал подачу с правого края штрафной. "Красных" спас офсайд Исака в начале атаки.

Это был не первый отмененный во встрече гол. Еще на 18-й минуте забить удалось Ливерпулю – Нуньес поддержал контратаку, получил пас от Нуньеса и с левого угла штрафной площадки прошил Дубравку. Здесь тоже был офсайд, у Дарвина.

Еще через три минуты Диас заработал пенальти, ворвавшись в центр штрафной и получив по ногам от Ботмана. К 11-метровой отметке подошел Салах, который мощно пробил по центру. Мартин же стал падать в угол, парировав выстрел Мо! Тренд добивал, но с нескольких метров запустил мяч по воробьям.

На 35-й минуте Нуньес выходил один на один – Дубравка спас и здесь! На 39-й же Трент неожиданно провел удар с острого угла, попав в дальнюю штангу. В общем, до перерыва Ливерпуль провел 18 ударов, не считая тех, что не пошли в статистику. Даже без пенальти мерсисайдцы наиграли на 1,77 ожидаемых голов.

Тем не менее, отдыхать они отправились при нулях на табло. Вырваться вперед хозяевам удалось уже в начале второго тайма. Диас сместился по диагонали и вырезал шикарный пас на правый край штрафной, а Нуньес оттуда прострелил – 1:0! Сразу после этого Дарвин мог и сам забить, однако Дубравка за три минуты парировал его замыкание с линии вратарской и два мощных удара с правой половины штрафной.

Ньюкасл наказал за расточительность на 54-й минуте. Гордон обыграл двух соперников на левом фланге и отдал разрезной пас Исаку, а тот эффектным ударом отправил мяч в дальний угол. 1:1! Это было первое попадание "сорок" в створ ворот.

Следующие 20 минут превратились в парад потерянных Ливерпулем моментов. Плотный выстрел с линии штрафной в исполнении Диаса на 64-й вытащил Дубрака. Нуньес при замыкании подачи на 65-й пробил головой мимо дальней штанги, а после навеса и не самого лучшего выноса Дубравки на 68-й стрелял Джонс – Ботман бросился под мяч! Еще через минуту с близкого расстояния наносил удар Гакпо, однако Дубравка парировал ногой!

В конце концов, на 74-й минуте Ливерпуль добился своего. Свежий Жота разогнал контратаку, отдал передачу Салаху и побежал открываться на правый угол вратарской. Мо сразу же отдал туда пас, а Диогу так же своевременно покатил мимо Дубравку – Джонсу остались вколотить мяч в пустые. 2:1!

На 78-й мерсисайдцы и третий гол провели. Салах выполнил заброс "шведой" на Гакпо, а тот с правого угла вратарской неуклюже замкнул. Неуклюжесть дезориентировала голкипера – 3:1! Взятие ворот оказалось очень своевременным, ведь уже на 81-й минуте Ньюкасл умудрился сократить отставание! Это Ботман перепрыгнул Конате и Жоту, пробив головой с подачи Лонгстаффа. 3:2!

Но развить успех "сороки" не смогли. Более того – на 84-й минуте они пропустили контратаку, в результате которой Жота пробежал метров 60 в полном одиночестве. Диогу вышел на рандеву с Дубравкой, тот задел его ногу, а рефери назначил пенальти. На этот раз Салах не промахнулся. 4:2! Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, Ливерпуль набрал 45 очков, захватив единоличное лидерство в АПЛ. В текущем туре никто не сбросит мерсисайдцев с вершины. Арсенал и Ньюкасл отстают на пять очков, а Астон Вилла на три при худшей разнице голов.

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